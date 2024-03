PSG ‍: Trop de talents, Luis Enrique choqué par la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Luis Enrique a pas mal de pression sur les épaules depuis le début de la saison. Les critiques ne faiblissent pas à son sujet, surtout de la part des pro-Mbappé.

Le PSG a démarré un nouveau cycle l'été dernier avec Luis Enrique. L'Espagnol ne savait pas pendant longtemps s'il pourrait compter ou non la saison prochaine sur Kylian Mbappé. Finalement, le crack de 25 ans va quitter le club et filer au Real Madrid. Depuis qu'il a pris conscience de cela, Luis Enrique n'hésite plus à mettre Mbappé sur le banc pour le faire souffler mais aussi préparer la suite sans ses services. De quoi passablement agacer certains observateurs, comme Daniel Riolo ou encore Jérôme Rothen. En tout cas, l'ancien du Barça a le total soutien de sa direction et compte bien continuer sur sa lancée, tout en respectant tous ses adversaires. Car s'il y a bien une chose qui a surpris l'entraîneur du PSG, c'est bien le niveau moyen de la Ligue 1.

Luis Enrique ne s'y attendait pas du tout

En conférence de presse ce mardi avant le quart de finale de Coupe de France face à Nice, l'Espagnol n'a pas tari d'éloges sur le championnat de France, mésestimé. « Avant d'arriver ici, je pensais que la Ligue 1 était un championnat facile, mais c'est tout le contraire. Il y a un très haut niveau individuel chez les joueurs, et de propositions de la part des entraîneurs. Et là vous pourriez me dire : Tu dis ça parce que ça t’arrange, ça te fait paraître bien aux yeux des autres, mais non. Ce n’est pas quelque chose que je dis parce que je suis en Ligue 1 aujourd’hui. Je le dis parce que je pense sincèrement que c’est une ligue avec un haut niveau de compétitivité. Il y a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes joueurs qui partent ensuite dans d’autres championnats. Il y a également un très haut niveau parmi les entraîneurs. Et je peux le dire car j’en ai fait l’expérience », a notamment souligné Luis Enrique qui ne prend rien pour acquis en cette fin de saison malgré la grosse avance du PSG en Ligue 1. Ce mercredi soir face à Nice en Coupe de France, attention aussi au piège pour les champions de France.