PSG : Trop de pression sur Neymar ? Pierre Ménès mort de rire !

À un peu plus d'une semaine du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid, Neymar a la pression au Paris Saint-Germain. Ce qui n'inquiète pas Pierre Ménès.

Le 14 février prochain, tous les regards du monde seront tournés vers le Stade Santiago-Bernabéu. Le choc entre le PSG et le Real est grandement attendu, et les joueurs n'attendent plus que cela avec l'envie d'en découdre. À commencer par Neymar, qui a été recruté l'été dernier pour 222 ME par le club de la capitale française pour briller dans les grands matchs au sommet. S'il piaffe d'impatience d'affronter son ancien club ennemi, quand il était encore au Barça, l'attaquant brésilien aura une grosse pression sur ses épaules. Un poids négatif qui peut devenir néfaste ? Pas selon Pierre Ménès.

« La pression, c'est sa vie depuis qu'il joue au football. C'était une super-star au Brésil à Santos. Il est arrivé en sélection, il est déjà l'un des meilleurs buteurs. Il a fait la Coupe du Monde au Brésil, sans participer à la demi-finale perdue... Il a été à Barcelone. Il a tout gagné. Sa vie, c'est le stress des grands matchs. Certains demandent ce que Neymar a gagné ? Il a remporté la Ligue des Champions, il a marqué en finale. Vous voulez quoi de plus ? », a balancé, sur Canal+, le consultant, qui estime donc que Neymar répondra aux très grandes attentes placées en lui face à Madrid, vu qu'il est habitué à disputer ce genre de rencontres.