PSG : Thomas Tuchel a tout faux, il se fait remonter les bretelles

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Après l’élimination du Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United, Thomas Tuchel avait plaidé la thèse de l’accident pour justifier cette désillusion. Une explication qui n’a pas convaincu grand monde à Paris, où la victoire anglaise a évidemment rappelé la remontada du FC Barcelone, un an plus tôt. Interrogé à ce sujet sur La Chaîne L’Equipe, Etienne Moatti estime que la communication de l’entraîneur allemand a été particulièrement maladroite, et qu’il était incongru de parler d’accident après une deuxième humiliation européenne en deux ans.

« Manchester, un accident selon Tuchel ? C’est clair que ce n’est pas la bonne analyse. Cette saison, il nous a habitué à être assez juste, vrai, simple et sincère dans sa communication. S’il a raison de ne pas demander pardon aux supporters, son analyse n’est pas bonne parce que l’élimination ne peut pas être un accident vu le nombre de fois où c’est arrivé » a confié le journaliste, avant de remettre en cause la préparation du match par le staff du Paris Saint-Germain. « Et puis, il y a eu des failles dans la préparation et la gestion du match par les joueurs et l’entraîneur lui-même. Tuchel pourrait dire dans sa communication : “On s’est trompés, on n’a pas bien fait”. Répéter cette thèse de l’accident, ce n’est pas bien » a lâché le journaliste, convaincu que Thomas Tuchel se trompe dans sa communication depuis ce fiasco face à Manchester United.