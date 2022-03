PSG : Thibaut Courtois s'est offert Messi, en attendant plus

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid avait grandement déçu lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Sur la pelouse du Parc, ils avaient été submergés par le PSG. Seul Thibaut Courtois avait été à la hauteur avec un grand match et un penalty de Messi arrêté.

Seulement 1-0. Le Real Madrid a peut-être encaissé un but à la dernière minute mais il ne peut pas être déçu par le résultat, bien supérieur au contenu développé par les Merengues au Parc des Princes. La Maison Blanche a été largement dominée par le PSG qui a survolé les débats. Inoffensif pendant 90 minutes, le Real Madrid a déçu collectivement comme individuellement. Ni Benzema, ni Modric, ni Kroos n'ont répondu aux attentes. Seul, un homme a surnagé dans ce naufrage, Thibaut Courtois. Le portier belge a écœuré pendant un long moment Kylian Mbappé et consorts avec ses arrêts décisifs.

Le penalty de Messi, un grand moment pour Courtois

Le temps fort de ces 90 minutes de grande qualité du Belge est survenu à l'heure de jeu. Lionel Messi s'est présenté face à lui pour tirer le penalty obtenu par Kylian Mbappé juste avant. Imperméable, Courtois n'a pas laissé le septuple ballon d'or ouvrir le score avec une belle détente. Un moment déjà gravé dans sa carrière. « Évidemment, à cause du joueur qu’il est, c’est un beau moment et un moment particulier dans votre carrière, mais ça ne veut rien dire, ou peu, si on ne passe pas au tour suivant », a t-il indiqué pour son podcast Youtube « Thibaut Talks ».

My podcast Thibaut Talks, episode 2 is LIVE! Go watch it (with subtitles) on YouTube: https://t.co/Mvnncr8fiF pic.twitter.com/ou7rg90dHa — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) March 3, 2022

Une belle satisfaction mais, en aucun cas, une surprise pour un portier très méticuleux dans l'exercice. « Ce que je fais, et la plupart des gardiens de but le font aussi, c’est d’étudier les tireurs. Certains ont un côté préféré, peut-être qu’un autre en a marqué trois sur le même côté et est confiant. Au moment du penalty, tu le regardes, tu y penses et tu y vas. En théorie avant le match, je sais déjà où aller en fonction du joueur. Avec toutes les statistiques, des fois si quelqu’un court plus vite ou plus lentement, c’est qu’il va tirer là, ou s’il s’élance hors de la surface ou à l’intérieur de la surface, ce sont des petits gestes que nous essayons de rechercher », a t-il précisé. Le PSG est prévenu. Plus qu'une question de tireurs sur les penaltys, il faudra d'abord vaincre ce géant belge plus serein que jamais pour s'assurer une place en quarts de finale de la Ligue des Champions.