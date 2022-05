Neymar divise le PSG du vestiaire à Doha !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG souhaite dégraisser lors du mercato en se séparant de certains indésirables. Neymar, qui ne fait plus l’unanimité, pourrait être concerné.

Cinq ans après son arrivée au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone pour 220 millions d’euros, Neymar va-t-il être invité à quitter le club parisien ? L’hypothèse prend de plus en plus d’ampleur alors que le départ de Leonardo est acté et que le Brésilien sera remplacé dans les jours à venir par Luis Campos. A en croire les informations obtenues par Goal, Neymar ne fait plus l’unanimité au PSG, du vestiaire jusqu’à Doha. Son rendement et son activité sur le terrain divisent dans la capitale française, au point que l’Emir du Qatar ne soit plus opposé au départ de celui qui était pourtant la figure de proue du Paris SG au moment de son recrutement. Avec la prolongation de Kylian Mbappé, les choses sont différentes. L’icône du club est maintenant l’international français, et ce dernier ne serait pas contre un départ de Neymar.

Neymar isolé dans le vestiaire du PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

De plus en plus isolé dans le vestiaire du PSG où son attitude ne fait pas l’unanimité, Neymar ne va pas voir sa situation s’arranger dans les semaines à venir avec le départ d’Angel Di Maria et les potentiels départs de Mauro Icardi ou encore de Leandro Paredes, deux sud-américains proches de Neymar dans le vestiaire. Cela étant, l’ancienne star du FC Barcelone a récemment prolongé au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. En ce sens, il ne sera donc pas simple de le faire partir. Un élément crucial que Neymar n’a pas manqué de rappeler il y a quelques jours dans une interview accordée à Oh My Goal. A cette occasion, le n°10 du Paris Saint-Germain avait rappelé la durée de son contrat au PSG, un club qu’il ne compte pas quitter cet été.

« C'est très vrai de mon côté que je veux rester au PSG. Après, personne ne m'a rien dit... Mais de mon côté, c'est clair que je veux rester. J'ai encore un contrat de trois ans, alors arrêtez ou vous devrez reprendre votre souffle » avait lancé Neymar tandis que l’entourage du Brésilien confirmait dans le même temps à L’Equipe que personne au PSG n’avait contacté le clan de l’international auriverde pour le pousser vers la sortie. « On nous a mis la pression pour prolonger l'année dernière. On a prolongé. On a encore plusieurs années de contrat. C'est tout ce que l'on sait » confiait il y a quelques jours un membre de l’entourage de Neymar au quotidien national. Le PSG et son nouveau directeur sportif Luis Campos devront donc réaliser un superbe tour de force pour convaincre Neymar de partir au vu de son salaire colossal à Paris.