PSG : Thiago Silva relance la chasse à la taupe dans le vestiaire !

Dans : PSG, Ligue 1.

Du côté du Paris Saint-Germain, plus que l'opposition entre Neymar et Edinson Cavani lors du match PSG-OL de dimanche, c'est surtout le fait que l'histoire sorte dans la presse qui a fait tousser les joueurs. En bon capitaine du club de la capitale, Thiago Silva a reconnu que la présence d'une taupe dans le groupe ou le staff l'énervait plus que tout, et que forcément il cherchait à savoir l'identité de celui qui a la langue bien pendue.

« L’histoire du penalty, on en a parlé entre nous. Mais c’est vrai qu'ici, c'est un peu plus difficile pour que ça reste entre nous. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, tout sort dans la presse le jour suivant. Je ne sais pas ce qui se passe mais si on trouvait cette personne qui parle. Si on cherche la taupe ? Oui, c'est difficile pour nous... », a expliqué le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, qui a tout de même fait preuve de malice en affirmant que le prochain penalty sifflé en faveur du PSG sera tiré par....lui. Neymar et Edinson Cavani n'ont qu'à bien se tenir.