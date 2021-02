PSG : Thiago Silva pleure et accuse

Dans : PSG.

Six mois après son départ du Paris Saint-Germain, Thiago Silva a toujours la rage.

Peu après sa signature du côté de Chelsea, le capitaine emblématique du PSG avait déploré à haute voix l’attitude de Leonardo, qui lui avait fait savoir qu’il n’avait plus besoin de lui, avant de changer d’avis en le rattrapant par la manche au moment où il s’était engagé avec les Blues. Trop tard bien évidemment. Etait-ce volontaire ? Impossible de le savoir mais le Brésilien n’a pas du tout aimé ce départ raté du PSG, alors que le club francilien était arrivé à une marche d’un sacre historique en Ligue des Champions. Dans les colonnes du magazine anglais FourFourTwo, O Monstro s’est ainsi lâche une nouvelle fois, preuve que la manière dont s’est passé son départ n’a toujours pas été digérée.

« Ils ne m'ont rien offert. Même pas un : Thiago, est-ce que tu acceptes un euro pour rester avec nous ? Rien du tout. C'était très énervant. Durant la pandémie, ils ont eu trois mois pour prévoir mes adieux, mais rien n'a été fait, peste-t-il. Je ne suis pas resté une saison ou quelques mois, c'est une histoire de huit ans d'un capitaine qui a soulevé beaucoup de trophées au club. Je méritais beaucoup plus de respect que ça. Et la même chose est arrivée à Cavani. Avant d'aller à Lisbonne, j'ai dit à mon agent qu'il pouvait commencer à me trouver un nouveau club, mais il lui était interdit de me dire quoi que ce soit avant notre dernier match de Ligue des champions », a fait savoir Thiago Silva, qui rejoint ceux qui estiment que le PSG manque encore de classe avec ses joueurs emblématiques.