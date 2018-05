PSG : Thiago Motta explique le problème de Neymar à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Jeune retraité des terrains, Thiago Motta va désormais se concentrer sur son nouveau rôle, celui d’entraineur des U19 du PSG. En attendant, la pierre angulaire du jeu parisien de ces dernières années est encore une personne très écoutée dans le vestiaire, et son avis sur l’intégration de Neymar va certainement faire du bruit. Pour le Brésilien naturalité italien, l’ancienne star du FC Barcelone a tout de même perdu ce qui faisait sa force et son charme en signant au PSG.

« À certains moments à Paris, je crois qu’il a perdu un peu de cette chose qu’il a, qui est la joie. Je sais que c’est difficile, il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses autour, mais Neymar doit avoir cette joie de jouer au football. Nous dépendons de sa joie. Quand il est heureux, nous avons la certitude qu’il y a beaucoup de possibilités d’aller de l’avant. Parce que la confiance en Neymar est énorme, non seulement en tant que joueur mais en tant que personne, et quand il perd, il affecte tout le monde. Parce que tous ceux qui sont de son côté dépendent de sa joie, parce qu’il la transmet », a expliqué Thiago Motta au média brésilien UOL. Devenu la star n°1 du PSG avec ce transfert XXL conclu lors de l’été 2017, Neymar a peut-être eu plus de mal que prévu à digérer ce nouveau statut.