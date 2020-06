PSG : Théo Hernandez, c'est 40 ME, Leonardo proche de craquer

Dans : PSG.

Révélation de la saison du côté du Milan AC, Théo Hernández sera-t-il le prochain latéral gauche du Paris Saint-Germain ? Leonardo l’espère en tout cas.

Pour compenser le départ de Layvin Kurzawa, en fin de contrat à l’issue de cette saison 2019-2020, le directeur sportif du club de la capitale française veut recruter un nouveau latéral gauche. Afin de concurrencer Juan Bernat, plutôt bon depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich en 2018, le PSG rêve toujours plus grand. Alors que la piste menant à Alex Telles (FC Porto) était la plus chaude ces dernières semaines, le dossier semble désormais en stand-by, surtout que le championnat portugais a récemment repris. Par conséquent, et histoire d’avancer dans son mercato, Paris cherche d’autres éléments susceptibles de l'intéresser en vue de la saison prochaine. Et sans surprise, Leonardo a des vues sur des joueurs de Série A, dont Théo Hernandez.

Auteur de six buts et de trois passes décisives avec le Milan cette saison, le frère de Lucas est en contact avec le PSG. Mais pas que, selon son agent. « Des intérêts pour Théo ? C’est le meilleur arrière latéral de la Série A, donc il est évident que de nombreux clubs sont intéressés », a lancé Manuel Garcia Quilon. Mais d’après les informations d’Onda Cero, le PSG serait en pole position dans ce dossier. Les contacts entre Leonardo et Théo sont réguliers, et « tout semble indiquer que ce transfert sera l'une des grandes opérations de l’été ». Si la confiance est donc de mise du côté du PSG et du joueur, l’AC Milan, lui, n'entend pas se laisser dépouiller facilement. Autant dire qu’une somme d’au moins 40 millions d’euros sera réclamée pour l’ancien du Real Madrid, recruté par le club lombard pour 20 ME il y a un an. Et pas sûr que le PSG sorte une telle somme pour un numéro un bis, alors que la priorité se trouve plutôt au milieu de terrain après la signature définitive de Mauro Icardi.