PSG ‍: Terrible nouvelle pour la piste Jadon Sancho

Le mercato du PSG s'est accéléré avec la signature lundi de Joao Neves, mais sur le plan offensif, les champions de France n'ont enregistré aucun renfort après le départ de Mbappé. Et la rumeur Jadon Sancho prend du plomb dans l'aile.

A dix jours de la reprise du Championnat de Ligue 1, et à moins de quatre semaines de la fin du mercato d'été, le Paris Saint-Germain a recruté deux joueurs, Matvey Safonov, le gardien russe, et Joao Neves, le milieu de terrain portugais. Même si l'on sait que Willian Pacho, le défenseur central de Francfort, est également attendu dans la capitale, c'est surtout l'attaque du PSG, orpheline de Kylian Mbappé, qui suscite des inquiétudes. Et l'on a appris mardi que Julian Alvarez avait finalement donné son accord à l'Atlético de Madrid, alors que le joueur argentin de Manchester City, était sur les tablettes de Luis Campos.

Mais depuis quelques semaines, le nom de Jadon Sancho était évoqué comme un possible renfort de choix pour Luis Enrique, le joueur anglais étant en délicatesse avec Erik ten Hag. Il y a encore 24 heures, Sky affirmait que tout était prêt pour un départ du natif de Londres vers Paris. Patatras, RMC annonce que finalement, il n'y a eu qu'un simple échange entre le PSG et les Red Devils concernant l'international anglais et que son transfert n'est pas du tout dans les tuyaux.

Nos confrères expliquent que la prise de contact entre les dirigeants parisiens et ceux de Manchester United au sujet de Jadon Sancho n'a pas débouché sur autre chose. Aucune offre n'a été faite par le Paris Saint-Germain pour l'ailier gauche de 24 ans, lequel a en plus retrouvé sa place dans l'effectif d'Erik ten Hag après une longue réunion destinée à aplanir les tensions de l'an dernier. RMC le confirme, il n'y a rien qui laisse penser que le natif de Londres va signer au PSG d'ici à la fin du mercato, Paris ayant visiblement décidé de se tourner vers une autre piste sans que l'on sache laquelle. Le temps presse pour ajouter encore quelques joueurs de standing, mais visiblement Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi veulent prendre le temps qu'il faut...sans céder au panic buy pourtant bien connu à Paris.