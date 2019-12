PSG : Sympa, pro et pas cher, il rêve de signer à Paris

Dans : PSG.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a effectué un grand ménage au poste de gardien de but en se séparant de Gianluigi Buffon, d’Alphonse Areola et de Kevin Trapp.

Pour combler ces trois départs, le club de la capitale s’est offert Martin Bulka, Sergio Rico et Keylor Navas. Mais ce qui change des années différentes, c’est surtout que la hiérarchie est clairement établie entre les trois hommes. Et tout se passe très bien, notamment entre l’Espagnol et le Costaricien, qui entretiennent une bonne relation, laquelle apporte de la sérénité au Paris Saint-Germain. Prêté avec option d’achat par le FC Séville, Sergio Rico est pleinement épanoui dans ce rôle de n°2.

A tel point que, selon les informations obtenues par Le Parisien, le gardien de 26 ans espère que le Paris Saint-Germain lèvera son option d’achat en fin de saison afin de le recruter définitivement, lui qui n'est que prêté pour l'instant. Celle-ci s’élève à 10 ME mais pour l’heure, le Paris Saint-Germain n’a pas encore évoqué la situation de Sergio Rico, ce dossier n’étant pas classé comme prioritaire. Néanmoins, le vœu du néo Parisien a toutes les chances d’être exaucé car en interne, le staff du PSG est très satisfait de l’attitude et du comportement « parfait » de Sergio Rico pour un poste de n°2. Reste maintenant à voir si le niveau de performance du Sévillan à l’entraînement est suffisant, même pour une doublure, afin que le PSG le recrute définitivement.