PSG : Sur le toit de l’Europe, il kiffe Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Jeudi soir, Liverpool étrillait Leicester en championnat (4-0). Un match durant lequel Trent Alexander-Arnold a brillé avec deux passes décisives et un but.

Assurément, l’international anglais de 21 ans, vainqueur de la Ligue des Champions en 2019 avec Liverpool, est le meilleur joueur du monde à son poste depuis plusieurs mois. Et après son but marqué sur la pelouse du King Power Stadium, Alexander-Arnold s’est fait remarquer en imitant la célébration d’un certain… Kylian Mbappé. Un geste loin d’être anodin qui a fait le tour de l’Europe ces derniers jours. Invité par Canal Plus à s’exprimer sur cette célébration, Alexander-Arnold a dévoilé qu’il était un grand fan de l’avant-centre du Paris Saint-Germain.

Alexander-Arnold adore Kylian Mbappé

« Mbappé est un joueur de classe mondiale, il fait des choses incroyables. Je fais cette célébration sur FIFA. Et c’est aussi une blague avec mes coéquipiers » a dévoilé le défenseur droit de Liverpool et de l’Angleterre, totalement fan de l’attaquant du Paris Saint-Germain, lequel a inscrit 11 buts en 12 rencontres de Ligue 1 cette saison. En 2020, les deux hommes pourraient se croiser en Ligue des Champions en cas d’affiche entre le PSG et les Reds de Liverpool… ou à l’Euro 2020. Reste à voir qui remporterait un duel qui promettrait d’être explosif entre Kylian Mbappé et Trent Alexander-Arnold, deux joueurs de 21 ans ayant atteint un niveau tout simplement exceptionnel au cours des derniers mois.