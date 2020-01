PSG : Sterling et Guardiola à Paris, le mercato s'affole en 2020 !

Dans : PSG.

S’il est possible que le mercato hivernal réserve quelques surprises à Paris, c’est l’été prochain que le club de la capitale pourrait véritablement enflammer la planète football.

Et pour cause, plusieurs figures du projet actuel sont susceptibles de faire leurs valises, selon les résultats qui seront obtenus cette saison en Ligue des Champions. On pense bien évidemment à Neymar, dont les envies de départ n’ont pas disparu, mais également à Thomas Tuchel. Si le PSG ne passe pas (enfin) un cap en coupe d’Europe, il y a fort à parier que le technicien allemand sera remercié par sa direction. Dans cette optique, Paris maintient le contact avec Pep Guardiola, selon les informations récoltées en ce début d’année 2020 par Don Balon.

Le média espagnol affirme par ailleurs que Leonardo et l’actuel entraîneur de Manchester City auraient déjà échangé sur l’effectif du PSG et les éventuelles retouches à effectuer. L’information est à prendre avec des pincettes, mais elle a le mérite d’exister : le Catalan aurait purement et simplement indiqué à Leonardo que s’il venait à signer dans la capitale française, alors il voulait impérativement emmener un certain Raheem Sterling, qu’il entraîne actuellement à Manchester City, dans ses valises. Par ailleurs, la situation de joueurs tels que Sergio Busquets ou Joshua Kimmich a également été évoquée par les deux hommes. Nous ne sommes que début janvier mais déjà, le mercato estival est au cœur de toutes les rumeurs dans la capitale française…