PSG : Stéphane Bitton adore ces deux soldats de l'ombre à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Plutôt bien fourni au poste de latéral droit avec Dani Alves, Thomas Meunier ou encore Thilo Kehrer, le Paris Saint-Germain a rencontré quelques difficultés de l’autre côté de sa défense depuis le début de la saison. Et pour cause, Layvin Kurzawa revient tout juste d’une longue blessure au dos, et Juan Bernat a connu un départ difficile au PSG, malgré quelques bonnes prestations en Ligue des Champions. Aujourd’hui, ce problème semble être un lointain souvenir pour Thomas Tuchel, qui peut compter sur deux arrières gauches en pleine forme et plutôt convaincants. La preuve, ils ont tous les deux été rappelés avec leur sélection respective.

Une juste récompense pour Stéphane Bitton, lequel a confié sur France Bleu Paris qu’il appréciait particulièrement ces deux soldats du PSG. « On ne retrouvera le PSG que le dimanche 31 mars, face à Toulouse. C’est la trêve internationale. Et j’ai deux coups de cœur pour des joueurs rappelés. Layvin Kurzawa, qui était un peu au fond du trou… on se demandait si sa carrière était terminée. Idem pour Juan Bernat, appelé en sélection espagnole. Ce qui n’était pas le cas depuis 2015. C’est une belle récompense pour ces garçons qui ont bien travaillé avec le PSG » a confié le journaliste parisien, qui sous-entend ainsi que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas besoin de recruter à ce poste lors du prochain mercato. Ce ne sera sans doute pas l’avis de tous les supporters parisiens….