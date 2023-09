PSG ‍: Sous le choc, Barcola glisse un petit tacle à l'OL

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Bradley Barcola a vécu dimanche soir son premier Classique entre le PSG et l’OM. Pa du tout pressenti pour débuter, l’ancien attaquant de l’OL a même été titularisé pour la première fois par Luis Enrique.

On attendait un 4-3-3 classique, Luis Enrique a finalement aligné quatre attaquants lors du match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille dimanche soir. En effet, Bradley Barcola était l’invité surprise du onze de départ parisien en compagnie de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque du PSG. Très actif, l’ancien attaquant de l’OL n’a pas fait tâche dans le décor, prenant plusieurs fois Jonathan Clauss de vitesse dans le dos. Après la large victoire du Paris Saint-Germain contre l’OM au Parc des Princes, Bradley Barcola a fait part de son émerveillement, confiant notamment qu’il n’avait « jamais vu » une telle ambiance.

Les supporters de l’OL, qui ont très mal digéré le départ de l’international français, apprécieront. « Je crois que c’est la première fois que je vois un stade comme ça. C’était incroyable. Je ne pensais pas qu’on allait m’applaudir de cette manière lors de mon remplacement, c’est une fierté. Entendre un stade qui m’applaudit, c’est une première, donc c’était incroyable » a savouré Bradley Barcola avant de poursuivre et de conclure.

PSG-OM, Barcola n'a jamais vu une telle ambiance

« Il y a énormément de bons joueurs dans le secteur offensif. S’entraîner et évoluer avec des joueurs de cette qualité, ça me fait beaucoup progresser. C’est une très bonne chose pour moi. Les joueurs me mettent vraiment à l’aise depuis que je suis arrivé ». Alors que Thierry Henry, son entraîneur en Equipe de France Espoir, était dans les tribunes, Bradley Barcola espère maintenant s’imposer comme un joueur fiable de la rotation au PSG dans les mois à venir. C’est pour cela qu’il a quitté l’OL au profit de Paris lors du mercato estival dans le cadre d’un transfert estimé à près de 50 millions d’euros.