PSG : Son plan a marché, le Barça savoure pour Rabiot

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En froid polaire avec son club du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot est parti pour passer le reste de la saison en tribunes.

En cause, sa volonté de ne pas prolonger son contrat, et de ne pas accepter non plus de partir dès le mois de janvier pour rapporter une somme non négligeable à son club. Résultat, avant le début du marché des transferts, le PSG s’est énervé par le biais d’Antero Henrique, et a fait valoir sa position très inconfortable. C’est tout le contraire du FC Barcelone, qui selon El Mundo Deportivo, est désormais totalement serein dans ce dossier. Persuadé que le milieu de terrain français a déjà fait son choix en sa faveur, le club catalan attend désormais patiemment le mois de janvier pour reprendre les discussions.

Cela pourrait même n’être le cas que plus tard dans la saison, la priorité étant donné à d’éventuels renforts immédiats. Et même la concurrence de Chelsea ou de la Juventus n’inquiète pas le champion d’Espagne, totalement convaincu que tout est bouclé avec le joueur et son entourage. Au menu, un contrat longue durée et une prime à la signature de 10 ME, comme convenu avec Eric Abidal, le directeur sportif barcelonais. Un destin qui semble tout tracé, même si Adrien Rabiot n’est pas à un coup de théâtre près en ce qui concerne sa carrière qui a déjà connu quelques secousses. Ce n’est visiblement pas une crainte pour le FC Barcelone, totalement convaincu d’avoir pêché son gros poisson pour l’été prochain, sans donner un centime au Paris Saint-Germain.