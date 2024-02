PSG ‍: Son départ fait le buzz, Mbappé va le payer cher

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison ne fait désormais plus aucun doute et le timing de l’annonce est terrible selon Jean-Michel Larqué, qui redoute que l’avant-centre du PSG paie cette décision.

Kylian Mbappé vit ses derniers mois au Paris Saint-Germain. L’annonce est tombée, l’attaquant parisien va quitter la capitale française à la fin de la saison. Sa destination n’est pas encore connue même s’il y a fort à parier que le capitaine de l’Equipe de France va se diriger vers le Real Madrid. C’est donc dans la peau d’un joueur qui vit ses derniers instants dans son club de cœur que Kylian Mbappé va disputer cette fin de saison. La réaction des supporters sera logiquement à observer de près. En sachant que l’ancien Monégasque est sur le départ, comment le Parc des Princes va se comporter avec Kylian Mbappé jusqu’à la fin de la saison ? La question a le mérite de se poser pour Jean-Michel Larqué, qui a estimé sur RMC que le timing de l’annonce du départ de « KM7 » était très mauvaise, particulièrement pour le joueur.

« Je trouve le timing très déplacé. Que Mbappé ait indiqué au PSG qu’il ne serait plus Parisien la saison prochaine, je trouve ça correct car il y a une saison à préparer pour Paris. Cependant pour Mbappé, la fin de la saison va être longue au Paris Saint-Germain. S’il annonce sa décision mi-mai et que le PSG est au courant depuis le 15 février, le club peut se préparer et aller voir d’autres joueurs pour préparer son équipe sans que l’on sache que Mbappé sera là ou pas. L’important, c’est que le club soit au courant. Ce n’est qu’un avis personnel mais je trouve que l’attitude du joueur qui va voir Al-Khelaïfi pour lui dire qu’il part c’est correct mais le fait que ça fuite entre deux matchs de Ligue des Champions, c’est très moyen. La fin de saison va être vraiment longue pour le PSG » a analysé Jean-Michel Larqué, qui aurait préféré que cette décision reste secrète afin que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos puissent anticiper le mercato parisien et préparer l’équipe sans Mbappé, mais que le public ne soit pas au courant du départ à venir de la star française. Un tel secret ne pouvait toutefois pas être gardé bien longtemps au vu de l’engouement que suscite l’ancien buteur de l’ASM.