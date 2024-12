PSG ‍: Skriniar joue avec les nerfs de Luis Campos

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Plusieurs médias turcs ont annoncé un accord total pour le transfert de Milan Skriniar à Galatasaray. Mais ils sont allés trop rapidement en besogne concernant le défenseur slovaque du PSG.

Depuis 24 heures, la confiance grandit du côté d'Istanbul de voir Milan Skriniar débarquer lors du mercato d'hiver. Le défenseur du Paris Saint-Germain plait aux dirigeants de Galatasaray, et Skriniar n'est pas insensible à cet intérêt, dans la mesure où l'ancien joueur de l'Inter a bien compris que Luis Enrique ne compte plus du tout sur lui. C'est pourquoi, selon Le Parisien, l'international slovaque a demandé à son entourage de nouer des contacts afin de voir où il pourrait éventuellement rebondir alors que son contrat avec le PSG court jusqu'en 2028. Si effectivement des discussions ont lieu avec Galatasaray, rien n'est encore définitivement tranché, notamment parce que Luis Campos souhaite que Milan Skriniar fasse l'objet d'un transfert définitif. Sauf qu'avec son salaire parisien, le défenseur peut jouer les difficiles.

Skriniar n'a accepté aucune offre pour l'instant

A moins d'une semaine de l'ouverture du mercato d'hiver, qui se terminera le 3 février, rien n'est décidé, car Milan Skriniar veut prendre son temps avant de faire son choix. Et rien ne dit qu'à ce stade le club stambouliote a pris l'avantage. « Selon nos informations, Skriniar étudie les différentes options qui s’offrent à lui et n’a pas encore décidé de l’identité de son futur club. Il a, certes, intégré l’idée qu’un départ lui serait profitable, mais voudrait mûrir sa réflexion avant d’acter un choix. Il privilégierait un nouveau projet en Europe », précise Benjamin Quarez dans les colonnes du quotidien francilien. Cependant, notre confrère indique que dans les bureaux du Paris Saint-Germain, on est relativement confiant concernant une fin heureuse dans ce dossier. Le PSG est prêt à faire un effort, mais Milan Skriniar devra également en faire un afin que tout le monde s'y retrouve.