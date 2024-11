PSG ‍: Skriniar claque la porte et dit oui à la Juve

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait vivre un mercato hivernal mouvementé. Au rayon des départs, Milan Skriniar va très certainement quitter le club de la capitale.

Luis Enrique le sait, son effectif va encore changer dans les prochaines semaines. Le marché des transferts hivernal pointe le bout de son nez et pas mal de joueurs parisiens sont annoncés sur le départ. C'est notamment le cas de Milan Skriniar. Le Slovaque a totalement perdu sa place au fil des mois et se retrouve à devoir composer avec très peu au PSG. Inacceptable pour lui et ses ambitions, alors qu'il était arrivé dans la capitale avec un gros statut. Heureusement, Milan Skriniar ne manque pas de prétendants et en Italie, il garde un très belle cote. Ce n'est pas la Juve qui dira le contraire, alors que la Vieille Dame avance dans son recrutement.

Skriniar à la Juve, le deal progresse bien

Selon les informations de Foot Mercato, la Juve vient en effet de se mettre d'accord avec l'ancien joueur de l'Inter sur les bases d'un contrat et d'un salaire. Des négociations sont également en cours avec le Paris Saint-Germain. Mais les Franciliens demandent une somme importante pour laisser filer Skriniar, encore sous contrat jusqu'en juin 2028. Pour faire baisser la note, estimée au total à quelque 20 millions d'euros, la Juve proposera des joueurs dans le deal. Reste à connaitre leur identité et savoir si le Paris Saint-Germain sera intéressé. Mais plus le temps passe et plus le départ de Milan Skriniar prend de l'épaisseur. Les retours de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez ne joueront pas en sa faveur au PSG et malheureusement pour lui, son arrivée à Paris relève d'un flop assez énorme. Un transfert à la Juve pourrait arranger toutes les parties. Cependant, il serait dur à avaler pour les fans de l'Inter, rival historique des Piémontais.