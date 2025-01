Dani Olmo n’a même pas donné l’heure au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pendant que le FC Barcelone ne parvenait pas à l’inscrire auprès de la Liga, Dani Olmo pouvait partir libre cet hiver. Certains clubs comme le Paris Saint-Germain ont tenté d’en profiter. Mais le milieu offensif du Barça n’a même pas étudié ses différentes alternatives.

Double passeur décisif contre le Betis Séville (5-1) mercredi en Coupe du Roi, Dani Olmo a brillé au poste de faux numéro 9. Sa performance a peut-être donné des regrets à Luis Enrique. Il y a encore quelques jours, l’entraîneur du Paris Saint-Germain pouvait croire à l’arrivée du milieu offensif du FC Barcelone. Une clause dans son contrat lui permettait de partir libre si ses dirigeants n’avaient pas validé son inscription auprès de la Liga au 1er janvier.

A cuartos! 🚀 Visca el Barça 💙❤️ pic.twitter.com/yQ2KI806zR — Dani Olmo (@daniolmo7) January 15, 2025

Longtemps en difficulté avec le fair-play financier espagnol, le Barça a dû attendre la semaine dernière et le verdict du Conseil Supérieur des Sports (CSD) pour débloquer la situation. Avant cette délivrance, des clubs européens ont évidemment sauté sur l’occasion en or. Comme Manchester City, le Paris Saint-Germain a contacté l’agent de Dani Olmo. Mais le média espagnol Okdiario confirme la consigne donnée par le Blaugrana. Malgré sa situation plus qu’incertaine, le produit de la Masia avait décidé de n’écouter aucun de ses courtisans.

Dani Olmo a fait confiance à Laporta

« Nous ne négocions avec aucun club, avait répondu son agent au journaliste Fabrizio Romano. Dani est un joueur de Barcelone et il veut être un joueur de Barcelone. Il a fait de gros efforts dans sa vie pour être à Barcelone. C'était son désir depuis longtemps. Barcelone est la première et la dernière option ! » Au risque de voir son président Joan Laporta se planter, Dani Olmo a persévéré. Lui qui avait pourtant l’opportunité de partir en touchant ses salaires prévus jusqu’en 2030, en plus d’une prime à la signature et de nouveaux revenus confortables avec un autre club.