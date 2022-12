PSG : Skriniar à Paris, l'espoir renait enfin

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG lorgne sur quelques profils à recruter dans les prochains mois. Parmi eux, on peut citer Milan Skriniar, qui sera en fin de contrat avec l'Inter en juin prochain.

Luis Campos l'a avoué il y a quelques semaines, le dernier mercato estival n'a pas été concluant. Le conseiller sportif portugais aurait en effet désiré la venue d'un nouvel attaquant couplée à celle d'un défenseur central de haut niveau. Mais ses mauvaises relations avec Antero Henrique n'ont pas aidé pour conclure certains dossiers. Parmi eux, on peut citer celui menant à Milan Skriniar. Le défenseur slovaque de l'Inter n'a toujours pas trouvé d'accord avec son club concernant une prolongation et de l'espoir existe encore pour le PSG. Cependant, le club lombard ne désespère pas de parvenir à un terrain d'entente avec Skriniar avant le 1er janvier prochain, date à laquelle le défenseur central sera libre de discuter avec le club de son choix.

Skriniar, il reste encore de l'espoir

⚫🔵🥰-@fcin1908it

Quel geste de Skriniar : après le départ de Handanovic et l'entrée de Cordaz, le défenseur des Nerazzurri, qui aurait dû hériter du brassard du Slovène, a offert ses galons à Cordaz lui-même. Applaudissements dans les tribunes. pic.twitter.com/vZPjnA5HYt — La Beneamata - Beauté Nerazzurra #SkriniarCapitano (@Inter_Beneamata) December 6, 2022

Selon les informations de Nicolo Schira, l'Inter a récemment fait une proposition de nouveau contrat à Skriniar. Les Nerazzurri attendent désormais la décision de Milan Skriniar. Une réunion est même prévue la semaine prochaine entre la direction lombarde et le clan du joueur. Dans la proposition qui a été faite par l'Inter Milan, un nouveau salaire de 6 millions d'euros par an attend le Slovaque de 27 ans. Cependant, la proposition milanaise reste inférieure à celle faite par le PSG, qui lui propose un salaire de 9 millions d'euros par an jusqu'en 2027. La balle est donc dans le camp de Milan Skriniar, certainement pas insensible à l'intérêt du PSG. En cas d'échec dans les négociations entre l'Inter et le natif de Hronom, les Lombards pourraient être tentés de lâcher Skriniar dès cet hiver, histoire de récupérer quelques millions dans l'opération. Un montant qui serait bien loin des 70 millions d'euros proposés par Paris l'été dernier. On rentre donc dans le money time concernant le dossier Skriniar. Malgré l'annonce récente de Nasser Al-Khelaïfi sur un prochain mercato hivernal calme dans la capitale, difficile voire impossible d'imaginer les champions de France ne pas sauter sur l'occasion de recruter Skriniar à moindre coût.