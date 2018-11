PSG : Six bons mois et une erreur, Thiago Silva prend cher

Dans : PSG, Ligue 1.

Capitaine du Paris Saint-Germain, Thiago Silva a certainement été maudit par tous les sympathisants du club de la capitale mardi soir.

Auteur d’un match impeccable, le défenseur central a loupé un contrôle crucial en seconde période, cette erreur permettant à Naples d’égaliser et d’obtenir le match nul face au PSG (1-1). Une bévue de taille quand on connaît l’importance de la rencontre, et sur laquelle personne n’a trop voulu insister à Paris. Néanmoins, Jérôme Alonzo a dit franchement ce qu’il pensait de cette bourde qui coûte cher, et cela gâche tout pour le Brésilien.

« Depuis les rassemblements du Brésil avant la Coupe du monde, Thiago Silva a retrouvé tout ce qu’on espérait de lui il y a quelques années. A ce titre, dans la tempête, un joueur comme Thiago Silva n’a pas le droit à l’erreur, tout simplement. Dans la tempête, c’est lui qui fait l’erreur alors qu’il doit être un pilier sur lequel les autres peuvent s’appuyer. Pourtant, je l’ai trouvé bon depuis six mois », a souligné l’ancien gardien du PSG sur La Chaine L’Equipe. Une faute qui tombe mal, puisqu’entre la Coupe du monde 2014 très mal vécue et la remontada de Barcelone, Thiago Silva a souvent été accusé de faillir dans les matchs capitaux.