PSG : Signature imminente, Rennes devance Paris sur ce dossier

Dans : PSG.

En quête d’un voire deux renforts au poste de latéral droit, le Paris Saint-Germain étudie une piste à Rennes. Mais le club breton devrait vite refroidir le champion de France.

Malgré la présence du jeune Colin Dagba et de Thilo Kehrer, le Paris Saint-Germain va tenter de compenser le départ de Thomas Meunier. Le directeur sportif Leonardo envisage même de recruter deux latéraux droits, l’entraîneur Thomas Tuchel n’étant pas totalement convaincu par les performances des deux alternatives citées. C’est pourquoi plusieurs noms sont évoqués depuis quelques semaines, dont celui d’Hamari Traoré. Auteur d’une belle saison au Stade Rennais, le Malien a tapé dans l’oeil de la direction francilienne, prête à chiper le joueur sous contrat jusqu’en 2021. Seulement voilà, le club dirigé par Nicolas Holveck, également inquiet pour son latéral gauche Faitout Maouassa, dans la même situation contractuelle, ne se laisse pas faire et prépare des prolongations.

Rennes veut faire pleurer le PSG au mercato

« Nous sommes toujours en discussions. Je suis plutôt optimiste pour que les deux joueurs soient encore là la saison prochaine, a annoncé le président rennais dans l’émission Pleine Lucarne, diffusée par Ouest-France et Rennes TV. Les discussions avancent dans le bon sens. On est optimistes sur nos deux latéraux et je pense que ce sont eux qui feront la saison. » Il faut dire que le club breton n’a pas reçu d’offres concrètes pour ses défenseurs. « Pour l'instant, le mercato est extrêmement calme, a constaté le dirigeant. La plupart des championnats jouent toujours et les clubs sont concentrés dessus. Pour l'instant, il y a beaucoup de prises d'informations et pas beaucoup d'attaques. » Ce dont Rennes ne se plaint pas. Au contraire !