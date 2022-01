PSG : Sergio Ramos prêt à claquer la porte, le premier indice tombe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Utilisé à seulement trois reprises depuis le début de la saison au PSG, le défenseur espagnol Sergio Ramos pourrait partir l’été prochain.

Un an à Paris et puis c’est tout ? Sergio Ramos est déjà cité sur le départ au Paris Saint-Germain, où il n’a disputé que trois matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Miné par des problèmes physiques à répétition, l’ancien capitaine du Real Madrid était bien présent dans le groupe du PSG à Lyon dimanche soir. Mais tandis que Michut, Xavi Simons, Kehrer ou encore Dina-Ebimbe sont entrés en jeu, l’ancien international espagnol est resté sur le banc toute la rencontre. Un coup dur pour Sergio Ramos, qui envisage déjà son départ du Paris SG à la fin de la saison selon les informations de Todo Fichajes. Et le média va plus loin en dévoilant que René Ramos, frère et agent du défenseur du PSG, négocie déjà le départ du défenseur parisien.

Sergio Ramos a toujours la cote en Premier League

En dépit de sa saison quasi-blanche au Real Madrid la saison dernière et de son temps de jeu famélique au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos attire toujours de nombreux courtisans. Sans surprise, la Major League Soccer est aux pieds de l’international espagnol, qui fait rêver plusieurs franchises aux Etats-Unis. Mais plus surprenant, Sergio Ramos reste aussi courtisé en Europe et plus particulièrement en Premier League. Chelsea et Manchester United auraient ainsi manifesté leur intérêt auprès de l’agent de Sergio Ramos afin de connaitre les conditions salariales et contractuelles d’une éventuelle arrivée du joueur la saison prochaine. Nouveau riche de la planète football, Newcastle s’est également renseigné auprès de René Ramos. Les Magpies, qui viennent d’enrôler Kieran Trippier en provenance de l’Atlético de Madrid pour un peu moins de 20 millions d’euros, aimeraient ajouter Sergio Ramos à leur tableau de chasse. Pour l’heure, le joueur n’a pas encore dévoilé ses intentions mais si la situation n’évolue pas favorablement au PSG durant la seconde partie de saison, il pourrait voir d’un bon œil un départ précipité de Paris.