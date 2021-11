PSG : Sergio Ramos un mal de chien et Paris doute

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Première grosse recrue estivale du PSG lors du mercato, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé le moindre match à Paris.

La situation commence à devenir préoccupante pour Sergio Ramos, dont le retour à la compétition est sans cesse repoussé par le staff médical du Paris Saint-Germain. Gêné par des douleurs persistantes au mollet et au genou, l’international espagnol doit retrouver le groupe dans les prochains jours à l’entraînement collectif selon le dernier communiqué publié par le PSG. Mais pour le choc face à Leipzig en Ligue des Champions ce mercredi, Mauricio Pochettino doit une nouvelle fois composer sans l’ancien capitaine de la Roja. Ce dernier vit d’ailleurs assez mal cette période d’inactivité selon les informations rapportées par RMC.

Le média affirme dans un premier temps qu’en interne au Paris Saint-Germain, le cas Sergio Ramos n’inquiète pas plus que cela. Malgré les pépins physiques de l’ancien boss du Real Madrid, dans l’incapacité de jouer le moindre match, la panique n’a pas gagné les rangs parisiens. Et pour cause, le staff médical du PSG était au courant des pépins physiques de Sergio Ramos mais a quand même donné son feu vert à la visite médicale. Le véritable souci, c’est que les problèmes au genou de Sergio Ramos se sont déplacés dans le mollet, une zone du corps plus sensible et par conséquent beaucoup plus difficile à traiter.

Sergio Ramos, des préoccupations personnelles

La radio affirme par ailleurs que Sergio Ramos commence logiquement à broyer du noir, à force d’enchainer les séances individuelles avec les médecins du Paris SG au Camp des Loges. Son assiduité et son comportement sont exemplaires, ce qui n’a pas manqué d’être souligné par le staff du PSG à Mauricio Pochettino. Que ce soit sur les terrains ou en dehors, notamment lors des tournages de publicités avec les sponsors, Sergio Ramos garde le sourire et fait le job sans broncher. Mais en privé, le défenseur espagnol se montre plus défaitiste et triste avec sa famille. Quelques préoccupations personnelles viennent également le miner. Par exemple, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé de maison pour sa famille ainsi que pour ses six chiens, lesquels attendent avec impatience d’avoir leur nouveau chez-eux pour gambader.

Autant dire que la situation est complexe pour Sergio Ramos, d’autant qu’il y a quelques jours, Le Parisien a très clairement évoqué une possible rupture du contrat de l’international espagnol. Un scénario qui n’est pour le moment pas privilégié en interne au sein du Paris Saint-Germain, mais qui pourrait bien donner des idées à quelques grands clubs européens. Le Diario GOL explique par exemple en ce milieu de semaine que Manchester United surveille la situation de Sergio Ramos avec attention. Il se murmure que les Red Devils aimeraient reformer la défense de fer de la grande époque du Real Madrid avec Sergio Ramos et Raphaël Varane, qui a rejoint Manchester United cet été. Problème, ce duo de choc est abonné à l’infirmerie depuis le début de la saison. Les supporters du PSG connaissent la situation de Sergio Ramos par cœur et quant à Raphaël Varane, ce n’est pas beaucoup mieux depuis deux mois. Le champion du monde s’est de nouveau blessé mardi à l’occasion du match entre MU et l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions.