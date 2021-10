PSG : Sergio Ramos, le gros mensonge de Leonardo ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le directeur sportif du PSG a hurlé au scandale en évoquant le cas Sergio Ramos, estimant que les médias espagnols complotaient concernant le défenseur.

Quelques minutes après la victoire arrachée par le PSG contre Lille, c’est un Leonardo bien chaud qui s’est présenté face à la presse. Le dirigeant brésilien du club de la capitale avait des choses à dire, et il a donc fait le tour des dossiers chauds du moment. Et parmi ces derniers, il y a bien évidemment le cas Sergio Ramos. Après avoir signé en juillet dernier avec Paris, le Real Madrid n’ayant pas souhaité lui offrir les deux années de prolongation que le légendaire défenseur exigeait, Sergio Ramos a connu des soucis physiques et au dernier jour du mois d’octobre, il n’a toujours pas joué la moindre seconde sous la tunique du PSG. De quoi inquiéter les supporters de l’actuel leader du classement de Ligue 1, d’autant plus que des infos venues d’Espagne indiquent que la situation de l’ancien madrilène ne devrait pas rapidement s’améliorer. Alors forcément Leonardo n’apprécie pas. « La presse espagnole joue et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire que Sergio Ramos est nul et vous les aidez », a lancé le directeur sportif de Paris aux journalistes.

Précision : les médecins du PSG avaient émis des doutes quant à la capacité de Sergio #Ramos à revenir au très haut niveau dès les premiers examens de l’international espagnol. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) October 31, 2021

Cependant, si Leonardo se veut très critique concernant les médias, tout en affirmant que le PSG savait ce qu’il faisait concernant la signature de Sergio Ramos, le Brésilien a peut-être oublié de tout dire dans son face-à-face avec les journalistes au Parc des Princes. Car comme l’explique ce dimanche Abdellah Boulma, journaliste et proche du Paris Saint-Germain, les dirigeants du club francilien savaient qu’il y a avait un risque à faire signer celui compte un Mondial et plusieurs Ligue des champions, entre autres, à son palmarès. « Précision : les médecins du PSG avaient émis des doutes quant à la capacité de Sergio Ramos à revenir au très haut niveau dès les premiers examens de l’international espagnol (...) Les médecins impressionnés ? Ce n’est pas moi qui l’ait dit », a expliqué, sur les réseaux sociaux, le journaliste qui va donc à l'encontre de ce que dit Leonardo. Ce qui est clair, c'est que le cas Sergio Ramos commence à sérieusement agiter les coulisses du Paris Saint-Germain, le choix de le faire signer semblant être une erreur au fur et à mesure des semaines qui passent.