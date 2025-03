Anfield plus chaud que le Parc, un enfer annoncé au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devra faire tomber Liverpool ce mardi soir en huitième de finale retour de Ligue des champions, sous peine de dire adieu à la reine des compétitions européennes. L'atmosphère d'Anfield Road devra notamment être gérée à la perfection.

Le Paris Saint-Germain joue l'un des matchs les plus importants de sa saison ce mardi soir contre Liverpool. Les Reds partiront avec l'avantage d'un but suite à leur succès au Parc des Princes la semaine passée. Mais les motifs d'espoir sont nombreux pour le club de la capitale au vu de sa domination sur Liverpool il y a quelques jours. D'ailleurs, beaucoup sont très confiants au PSG pour venir à bout des hommes d'Arne Slot. Attention tout de même à ne pas tomber dans le piège de l'excès de confiance. Pour Mohamed Sissoko, qui a évolué des deux côtés, jouer un match de Ligue des champions à Anfield Road est toujours quelque chose de spécial.

Le PSG est prévenu

Lors de quelques mots échangés avec RMC ces dernières heures, l'ancien milieu de terrain a en effet prévenu les joueurs de Luis Enrique : « Quand tu enfiles le maillot de Liverpool dans ce stade, tu es une autre personne en fait. Pour être honnête, je n’ai ressenti ça nulle part ailleurs. On a l’impression d’avoir des super pouvoirs. Ce sont toutes les ondes dans le stade, et la manière que les supporters ont de te pousser à te surpasser. Tu le ressens quand tu arrivés à Anfield, tu vois l’engouement. Quand les joueurs sont dans le tunnel, ils sentent le "You'll never walk alone". C’est là que tu comprends où tu as mis les pieds. C’est juste extraordinaire... Quand je jouais là-bas, c’est vrai que les supporters n’étaient pas rassasiés. Quand tu marquais un but, ils te poussaient tout de suite pour que tu en marques deux, trois… ». Tout reste ouvert néanmoins entre le PSG et Liverpool. Il y a quelques semaines, le LOSC avait longtemps accroché les Reds dans leur antre. De quoi montrer la voie aux Parisiens, qui ont en plus de meilleures armes à faire valoir que les Dogues.