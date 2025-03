Canal+ vise un record fou avec Liverpool-PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Canal+ diffusera ce mardi soir le huitième de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Et la chaîne vise un record historique.

Après un match aller exceptionnel d'intensité, mais qui s'était soldé par la victoire (0-1) des Reds au Parc des Princes, Canal+ sait que ce mardi soir il y aura du monde devant la télévision à 21h pour la rencontre retour à Anfield. Dans une ambiance qui sera forcément énorme, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers devront signer un authentique exploit pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Mercredi dernier, Canal+ avait réuni 2,31 millions de téléspectateurs, soit 12,6% de part d'audience. Mais ce mardi, la chaîne cryptée espère battre son record historique qui date de la demi-finale retour de LDC 2024 entre le PSG et Dortmund. Le 7 mai, Canal+ avait enregistré une audience de 2,9 millions de téléspectateurs et 13,6 de PDA. Si on connaîtra le résultat du match autour de 23 heures, pour l'audience il faudra patienter jusqu'à mercredi matin.