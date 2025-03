PSG-OM ‍: Le Parc des Princes sera un camp retranché

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille ce dimanche 16 mars a été classé niveau 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Aucun supporter marseillais n’est autorisé à se rendre au Parc des Princes.

Le Classique porte bien son nom. Chaque saison depuis dix ans, les supporters de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain ne peuvent suivre leur équipe chez le rival à cause des différentes dispositions prises par les autorités gouvernementales. La nouvelle réception des Phocéens au Parc des Princes ce dimanche 16 mars en clôture de la 26ᵉ journée ne dérogera pas à la règle. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme a pris les devants et a classé niveau 5 – soit l’échelon le plus haut – cette rencontre jugée à très hauts risques. Cet incontournable du championnat de France « nécessitera une grande attention », selon la DNLH, laquelle ajoute qu’« un très fort contentieux historique existe entre les supporters à risques des deux clubs qui se vouent une haine réciproque ». Mais ce n’est pas tout.

Pas de supporters marseillais à Paris

« Le déplacement de supporters visiteurs lors des rencontres précédentes a toujours donné lieu à de sérieux incidents. De fait, les autorités publiques étaient contraintes de prendre des mesures visant à interdire les déplacements de supporters visiteurs lors des rencontres jouées à Marseille et à Paris », ajoute la DNLH. Cette décision devrait donc être suivie par celle de la Préfecture de Police de Paris qui envisage fortement de publier un arrêté préfectoral pour interdire à toute personne de s'exposer en qualité de supporter de l’Olympique de Marseille, selon Le Parisien. Celle-ci a d’ailleurs déjà sollicité un arrêté ministériel pour interdire le déplacement des supporters phocéens. En clair, le principe de réciprocité est appliqué : pas de supporters parisiens au Vélodrome, pas de supporters marseillais au Parc des Princes.

Du côté des autorités, on sera également vigilant concernant les chants qui tomberont des tribunes parisiennes, et cela, alors que samedi derniers des chants homophobes anti-PSG ont été entendus au Vélodrome sans que les officiels réagissent. Du côté des supporters parisiens, on regrette ce deux poids-deux mesures, et on craint que des quolibets ne soient entendus pendant la rencontre.