Leonardo coupable n°1 en cas d’élimination du PSG

Par Guillaume Conte

Le PSG a payé au prix fort sa domination stérile contre Liverpool, mais aussi son manque d'efficacité défensive. Un coupable est déjà trouvé.

27 tirs à 2, et pourtant une défaite 1-0. Les attaquants parisiens ont clairement manqué de précision, à l’image d’un Ousmane Dembélé aussi virevoltant balle au pied que maladroit dès qu’il faut tenter sa chance. Et dans l’autre surface de réparation, il aura suffi d’une frappe bien placée pour tromper un Gianluigi Donnarumma au coeur des critiques. Le gardien italien était le futur numéro 1 mondial à son poste quand le PSG l’a recruté en 2021, alors qu’il venait de remporter l’Euro avec la Nazionale et semblait parfois impossible à battre. Mais avec sa signature à Paris, sont arrivées ses premières faiblesses, dans le jeu au pied, dans le jeu aérien, et désormais même sur sa ligne.

Leonardo et le copinage, ça coûte cher

De quoi donner de gros regrets aux supporters du PSG, qui estiment que leur club s’est largement trompé en imposant Donnarumma en lieu et place d’un Keylor Navas qui n’avait jamais laissé tomber son équipe avant cela. Dans un échange sur le site du Parisien, Dominique Sévérac est revenu sur cette épisode, et il a bien tenu à faire savoir que le copinage mis en place par Leonardo avait provoqué cette arrivée, pas forcément justifiée sportivement donc.

« Les circonstances de la venue de Donnarumma sont connues. Leonardo, alors directeur sportif, a voulu faire plaisir à Mino Raiola, l'agent du gardien italien, depuis décédé. Le copinage, voire le conflit d'intérêt, n'est jamais une bonne raison de recruter un joueur, d'autant plus qu'à l'époque Paris avait déjà un gardien et un bon, Keylor Navas », a livré le journaliste du Parisien, qui assène le coup de grâce en confirmant que l’Italien est plus que jamais sur la sellette. « Sachez que le PSG cherche un nouveau gardien pour la saison prochaine et a ciblé Lucas Chevalier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, qui n'a jamais fait gagner (ou ne pas perdre) le PSG dans un grand match décisif », a assené Dominique Sévérac, persuadé qu’il est désormais l’heure d’arrêter les frais. Cela tombe bien, toujours en discussions, la prolongation de l’ancien du Milan AC n’a toujours pas été verrouillée, alors que le club de la capitale se pose en effet des questions à ce poste.