PSG : Sergio Ramos, l’atout grinta du Qatar au mercato !

Dans : PSG.

Lundi soir, le PSG annonçait sur son site officiel la blessure de Thiago Silva, victime d’une lésion du biceps frontal de la cuisse droite.

Out pour les trois prochaines semaines, le capitaine du Paris Saint-Germain manquera le match retour contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Une absence qui ne va pas aider Thiago Silva à convaincre Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi de le prolonger, alors que son contrat expire en juin prochain. Plus que jamais, la tendance est à un départ du « Monstro » de Paris, lequel va laisser un grand vide dans le vestiaire mais également sur le terrain, et que Paris devra impérativement remplacer par un joueur de calibre international. Conscient de l’enjeu du dossier, Leonardo souhaite envoyer du très lourd et cible ainsi Sergio Ramos, selon Don Balon.

Du haut de ses 33 ans, l’international espagnol sera en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2021 et arrive donc à un tournant de sa fin de carrière. Pour le club de la Casa Blanca, il va certainement falloir trancher dès cet été la question de l’avenir de Sergio Ramos avec une prolongation ou un transfert sous peine de voir le natif de Séville partir pour zéro euro l’été suivant. En interne, plusieurs dirigeants militent pour un départ de Sergio Ramos, ce dernier réclamant une nouvelle augmentation salariale. Une situation dont le Paris Saint-Germain, qui cible également Kalidou Koulibaly pour la succession de Thiago Silva, aimerait profiter. Il faut dire qu’en recrutant Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain gommerait un déficit de caractère et de grinta qui lui est reproché chaque année dans les matchs cruciaux de Ligue des Champions. Surtout, le défenseur central espagnol est un habitué des victoires finales en coupe d’Europe avec quatre C1 dans son armoire à trophées. Reste à voir si de son côté, Sergio Ramos sera tenté par une aventure parisienne en fin de carrière…