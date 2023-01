PSG : Ekitike l'agace, l'avertissement tombe

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a pris le meilleur sur Châteauroux (3-1) ce vendredi soir en Coupe de France. Hugo Ekitike a marqué un but mais pas totalement ravi son entraineur Christophe Galtier.

Paris a fait le travail pour son entrée en lice en Coupe de France ce vendredi soir sur la pelouse de Châteauroux. Pourtant, tout n'a pas été facile, loin de là. Car si le PSG a vite ouvert le score grâce à Hugo Ekitike, les Castelroussins ont par la suite égalisé, bien aidé par un El Chadaille Bitshiabu peu inspiré sur le coup. L'expérience et le talent du PSG ont ensuite fait la différence. Mais que ce fut dur, surtout que collectivement, les champions de France ont parfois manqué de cohérence. La faute à des placements pas toujours très bien respectés. S'il a encore marqué ce vendredi soir, Hugo Ekitike a quelque peu frustré Christophe Galtier, qui aurait aimé que l'ancien de Reims arrête de trop sortir de sa zone d'attaque.

Galtier toujours frustré par Ekitike

La passe exceptionnelle de Gharbi pour Ekitike qui fini de l extérieur deux crack❤️💙💎 pic.twitter.com/nMbwl2m7ij — 𝕋𝕠𝕤𝕥𝕒 🇨🇴🇨🇲 (@landry9322) January 6, 2023

En conférence de presse d'après-match, le coach du PSG est revenu sur la rencontre d'Ekitike, lui rappelant d'être plus dans la profondeur. « Ce soir je lui avais demandé d’aller dans la profondeur. Il est impliqué sur le deuxième but. Mais il faut qu’il soit beaucoup plus axial. Je le freine sur le fait de pouvoir décrocher. Il aime venir dans le jeu mais après il nous manque quelqu’un devant. Il enchaîne les matchs. Il faut qu’il trouve du rythme. Il avait marqué dimanche à Lens. C’est toujours important pour un attaquant d’avoir des situations. Je veux qu’il soit plus dans l’axe que les autres profils d’attaquants que nous avons », a notamment indiqué Christophe Galtier, qui surveillera de près l'évolution de l'attaquant de 20 ans dans les prochaines semaines. Hugo Ekitike devra continuer de travailler dur pour enchainer les rencontres, alors que Kylian Mbappé, Neymar Jr et Leo Messi vont peu à peu revenir.