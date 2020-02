Dans : PSG.

Thiago Silva arrive en fin de contrat au Paris Saint-Germain et Leonardo ne lui propose rien pour l'instant. Mais dans le vestiaire, on espère que le capitaine restera au PSG.

Après huit années passées au Paris SG, qu’il a rejoint au mercato estival 2012 en provenance de l’AC Milan pour 42ME, Thiago Silva n’a toujours pas reçu la moindre proposition pour prolonger de la part de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. Agé de 35 ans, le défenseur et capitaine du PSG est bien conscient que cela n’est pas bon signe alors que son contrat s’achève dans quatre mois. Cette semaine, l’agent de Thiago Silva est monté au créneau en reconnaissant que le joueur avait le désir de rester un peu plus longtemps à Paris, mais que forcément il devait préparer l’avenir, et pourquoi pas en repartant à Milan comme Zlatan Ibrahimovic vient de le faire.

C’est dans cette situation que Marquinhos a fait entendre sa voix concernant l’avenir au Paris Saint-Germain de Thiago Silva. A la question de savoir si ce dernier pouvait apporter encore beaucoup au PSG, Marquinhos a été rapide à répondre. « Oui, je le pense. Il est en train de le démontrer sur le terrain où il fait vraiment des bons matchs. Même s’il a 35 ans, il continue à jouer à très haut niveau. Surtout, c’est un grand ami, une bonne personne que j’ai à côté de moi dans le vestiaire. Il m’aide et me pousse toujours vers l’avant. Si je devais choisir, bien sûr que je voudrais qu’il reste », a expliqué le Brésilien, qui connaît l’importance de Thiago Silva, même si ce dernier est régulièrement critiqué pour certaines de ses performances, notamment en Ligue des champions.