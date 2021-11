PSG : Sergio Ramos jusqu'en 2026 ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Quatre mois se sont écoulés depuis sa signature et Sergio Ramos n’a toujours pas joué avec le PSG. Tandis que son retour sur les terrains se fait de plus en plus proche, l’Espagnol compte bien effacer ses débuts ratés et s’investir à long terme sous le maillot du PSG.

Il est présent sans l’être comme les fantômes d’un vieux manoir abandonné. Avec Lionel Messi, Sergio Ramos a été l’attraction du mercato estival du PSG. Ce défenseur central, monument du Real Madrid et de l’Espagne, posait ses valises à Paris avec son expérience et sa rage de vaincre qui en ont fait l’une des références à son poste en Europe. Pourtant, son nom a plus circulé à l’infirmerie qu’à la bouche des commentateurs depuis le début de saison. Quatre mois sans le moindre match joué qui ont frustré les supporters du PSG faisant de son retour récent à l’entraînement un succès en soi. À l’heure où Mauricio Pochettino hésite toujours à le faire débuter en Ligue 1 à Saint-Étienne ce dimanche, peu de personnes estiment qu’il va s’installer à long terme au PSG. Le principal intéressé a tenu à répondre à leurs interrogations.

Ramos vise 4 à 5 ans avec le PSG

Dans un entretien accordé à Prime Vidéo et qui sera diffusé ce dimanche en marge de Saint-Étienne-PSG, Sergio Ramos livre notamment sa motivation intacte pour sa nouvelle aventure au PSG malgré les difficultés physiques qu’il a connues depuis le début de saison. « Au final, ce sont des moments difficiles, des moments de solitude, des heures entières à la salle de sport, avec le kiné, le préparateur physique. Tu as en permanence des pensées négatives qui te font douter quelques fois. J'ai cru en moi et au travail en permanence. Je me concentre sur le fait de rendre au club cette confiance qu'il a placée en moi. », explique t-il.

Avec Sergio…en toute simplicité 😁 demain dès 12h40 sur @PVSportFR avant #ASSEPSG ! Hasta mañana !! pic.twitter.com/LebT3eczrS — Marina Lorenzo (@MarinaLorenzo_) November 27, 2021

L’Espagnol s’estime ainsi dans l’obligation d’honorer ses engagements pour son nouvel employeur, pas que pour quelques matches, ou quelques mois, Ramos entend bien écrire un nouveau chapitre de sa carrière, bien volumineux en plus. « J'espère atteindre mon meilleur niveau. Je pense que je peux continuer à jouer pendant 4 ou 5 ans encore. Le plus important, c'est que la tête tienne car ce sont encore beaucoup d'années. J'espère ne plus avoir de problèmes physiques. », indique t-il avec une pointe d’optimisme. Le PSG en espère tout autant pour sa défense, plutôt fébrile cette saison, qui aurait bien besoin de la maîtrise d’un Ramos.