PSG : Sergio Ramos, déjà 4 millions d'euros dépensés pour rien !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Depuis sa signature le 8 juillet dernier, Sergio Ramos n’a pas joué la moindre minute avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, l’ancien joueur du Real Madrid a déjà beaucoup coûté à son nouveau club.

Le cas Sergio Ramos commence sérieusement à faire jaser. Près de trois mois après son arrivée libre, le défenseur central espagnol n’a toujours pas enfilé le maillot du PSG, même pour un match de préparation. La légende du Real Madrid traîne une blessure au mollet depuis plusieurs mois. Elle est apparemment plus grave que ce que le PSG a bien voulu faire croire dans un premier temps. Ce lundi, Le Parisien lâchait une bombe en assurant que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’excluaient pas de résilier le contrat de Sergio Ramos. Le PSG a accepté le fait de s’être trompé en allant chercher Sergio Ramos après qu’il n’ait pas réussi à se mettre d’accord avec Florentino Pérez pour une prolongation de contrat. En attendant, l’international espagnol coûte cher au PSG.

115 jours sans jouer, Ramos a déjà coûté 4,29 ME au PSG

Après la grosse information sortie sur Sergio Ramos en ce début de semaine, Sportune a décidé de faire les comptes sur ce qu’a coûté le joueur de 35 ans au PSG depuis son arrivée. Son salaire brut s’élève à 13,67 ME par an. Il gagne ainsi 37 315 euros chaque jour. En 115 jours depuis sa signature, Sergio Ramos a donc déjà récolté environ 4,29 ME. Pour travailler en salle et ne pas toucher le ballon. Les joueurs blessés sont évidemment et heureusement toujours payés. Mais un cas similaire, juste après une arrivée dans un nouveau club, est plus rare. Surtout quand les retours de sa visite médicale étaient soi-disant excellents, et que la forme physique de Sergio Ramos avait « impressionné » pour son âge. Ce mariage vire pour le moment au fiasco, même si du côté de Leonardo on croit toujours à un miracle possible.