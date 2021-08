PSG : Sergio Ramos a le melon ? Malaise à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sergio Ramos n'a pas encore joué avec le Paris Saint-Germain que déjà les médias madrilènes affirment que l'expérimenté défenseur espagnol agace sérieusement le club de la capitale en raison de son comportement.

On pourra toujours penser que c’est du dépit amoureux, car si les fans du Barça ont toujours du mal à voir Lionel Messi au PSG, ceux du Real Madrid digèrent difficilement les apparitions de Sergio Ramos à Paris. Mais le mercato phénoménal du club de la capitale a emmené les deux joueurs en Ligue 1 et les deux clubs espagnols doivent désormais l’admettre. C’est dans ce contexte que la Cadena Ser, média proche du Real Madrid, affirme que Sergio Ramos commence à avoir quelques détracteurs au sein du Paris Saint-Germain. Non pas que ses soucis physiques donnent des regrets à Leonardo, mais c’est surtout le comportement général du légendaire défenseur espagnol qui serait à la base de cette grogne.

Sergio Ramos très hautain avec le PSG ?

Le média affirme en effet que certains au sein du vestiaire et du staff du PSG trouvent que Sergio Ramos a un ego démesuré et prend tout le monde de haut, au point même de réclamer un traitement de faveur par rapport aux autres joueurs parisiens. Et pourtant certains ont également un beau palmarès et ne sont pas de seconds couteaux. Ce tacle venu d'Espagne n'est appuyé par aucun fait précis, mais la Cadena Ser se demande si l'ancien défenseur du Real Madrid n'est déjà pas promis à une longue saison au Paris Saint-Germain, sa place de titulaire n'étant pas assurée lorsqu'il reviendra de blessure. Sergio Ramos saura répondre à ces attaques venues de son propre pays.