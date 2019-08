PSG : Semedo à Paris ? Il crie à la « fake news »

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Malgré quelques difficultés, le FC Barcelone n’a toujours pas abandonné l’idée de recruter Neymar en cette fin de mercato estival.

Avec le départ en prêt de Philippe Coutinho au Bayern Munich, le Barça a perdu sa principale monnaie d’échange dans le potentiel deal parisien pour le Ney. Alors que le Paris Saint-Germain réclamait 100 millions d’euros plus Coutinho et Nélson Semedo, le FCB se retrouve donc dans une impasse. Dimanche, Mundo Deportivo expliquait pourtant que les Blaugrana pensaient toujours à un échange plus du cash, et notamment avec le latéral portugais. Selon le média catalan, le défenseur droit était ouvert à l’idée de rejoindre Paris cet été.

Sauf que ces dernières heures, l’ancien de Benfica a démenti cette information. Sur Instagram, il a effectivement publié une story dans laquelle il parle de « fake news » et où il demande aux médias d’arrêter de « dire des bêtises ». De quoi boucler pour de bon son avenir, à Barcelone, et donc loin du PSG. De toute façon, le Barça a changé son fusil d’épaule dans le dossier Neymar. Puisque le champion d’Espagne veut tenter une nouvelle formule, avec un prêt assorti d’une option d’achat d’au moins 220 millions d’euros. Suffisant pour faire craquer le PSG ? Réponse au cours des prochains jours...