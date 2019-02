PSG : Lukaku présente le PSG et c'est un peu abusé

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Premier League.

Quelques jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, Romelu Lukaku a donné son favori.

Le choc de Coupe d'Europe entre le club de la capitale française et la formation mancunienne a débuté dimanche soir. Histoire de se faire une idée beaucoup précise, et surtout de visu, du PSG de Thomas Tuchel, Ole Gunnar Solskjær s'est effectivement déplacé au Groupama Stadium de Lyon pour l'observer. Une supervision seulement quelques heures après le succès de son équipe contre Leicester (1-0) prouvant que l'entraîneur norvégien accorde une importance toute particulière à cette rencontre. Un match lors duquel MU ne sera pas favori selon Romelu Lukaku, qui n'a pas hésité à passer la pommade pour expliquer que le PSG était au-dessus des Red Devils.

« Pour moi, ce sont les favoris. Mais nous on viendra bien préparés et on verra ce qu'il se passera sur le terrain. On sait qu'on va jouer contre une équipe qui est, pour moi, l'une des favorites dans ce tournoi. Il faut voir leur effectif. Il y a des joueurs avec beaucoup de talent et un bon coach. Des bons supporters et des dirigeants qui ont un grand plan pour leur club. Ça va être un match difficile », a lancé, sur Canal +, l'attaquant belge, qui la joue donc profil bas avant d'affronter le PSG, même si MU aura l'avantage de jouer devant son public lors du match aller, pour tenter de mettre directement le "favori" sous pression.