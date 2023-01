PSG : Sarabia parti, Campos sort sa botte secrète !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pablo Sarabia va quitter le PSG dans les prochaines heures pour rejoindre Wolverhampton et la Premier League. Un transfert définitif qui conditionne automatiquement un recrutement, comme promis par les Parisiens. Luis Campos a déjà bien avancé sur le sujet.

Au vu de sa dernière sortie ratée en coupe à Châteauroux, Pablo Sarabia arrive à la fin de son aventure au PSG. Un constat qui va se matérialiser très prochainement au mercato. En effet, le PSG et Wolverhampton se sont mis d'accord pour un transfert du joueur espagnol à hauteur de 5 millions d'euros. La Premier League attend Sarabia après près de quatre années passées au sein du club parisien sans jamais réussir à s'imposer dans le onze titulaire. Les Parisiens récupèrent un peu d'argent dans l'opération et libèrent surtout de la place dans leur masse salariale.

Campos veut un attaquant, plusieurs noms ciblés

Toutefois, les choses n'en resteront pas là pour le PSG en janvier. Les dirigeants parisiens et Christophe Galtier l'avaient promis, tout départ cet hiver occasionnera un recrutement immédiat. Le conseiller sportif Luis Campos, attendu au tournant dans le domaine, ne compte pas faillir à sa célèbre réputation. Son travail est déjà bien engagé selon l'Equipe.

🔴 Luis Campos a déjà anticipé un départ de Pablo Sarabia en ciblant de potentiels remplaçants. Le PSG ne bougera qu’en cas de vente certaine de l’international espagnol. 🔎



(L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 13, 2023

Le quotidien sportif révèle dans ses colonnes que Campos s'occupe déjà de plusieurs pistes pour remplacer Sarabia. Des joueurs offensifs dont les noms n'ont pas été renseignés à l'heure actuelle. Néanmoins, Canal + a précisé que le recruteur portugais visait spécifiquement un attaquant. Il reste un peu plus de deux semaines au PSG et à Luis Campos pour concrétiser leur réflexion. Les supporters parisiens espèrent des résultats même s'ils apprécient de plus en plus les jeunes pousses du club, à commencer par Hugo Ekitike buteur mercredi soir.