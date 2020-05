PSG : Pas de prolongation, la L1 fait fuir Mbappé

Dans : PSG.

Attaquant vedette du PSG, Kylian Mbappé ne restera pas toute sa carrière au Paris Saint-Germain.

Même si la formation de la capitale lui tient à coeur, l’appel du Real Madrid risque d’être de plus en plus difficile à contenir. Cet été, cela devrait aller puisque le PSG se trouve en position de force avec les deux ans de contrat restants. Le Real Madrid, qui ne veut pas se fâcher avec les propriétaires qataris, en est parfaitement conscient. Mais l’été 2021, l’attaque devrait être fatale. Le PSG a une dernière arme en stock, la perspective d’une prolongation avec un salaire hors-norme pour faire craquer l’ancien monégasque. C’est pourtant peine perdue aux yeux de Didier Roustan, avoir le championnat de France en pain quotidien va forcément lasser Kylian Mbappé.



« Mbappé, on l’attend pour les matchs de Ligue des Champions maintenant. Tu n’attends pas qu’il fasse un doublé, un triplé ou un quadruplé contre… On n’en est plus là, a commenté le journaliste sur La Chaîne L’Equipe. Et c’est sans doute pour ça que malheureusement, à un moment, il quittera la Ligue 1 relativement rapidement, dans un an, pas cet été », a prévenu le journaliste de La Chaine L’Equipe, pour qui la messe est dite en ce qui concerne l’avenir de Mbappé. Il n’est pas le seul à le penser, même si Nasser Al-Khelaïfi espère toujours faire un coup de force en parvenant à le prolonger. Ce serait une réussite qui pourrait en tout cas changer la donne à ce niveau.