PSG : Salomon dévoile son groupe pour Real-PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Ligue 1.

À neuf jours du choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Bruno Salomon s'est lancé dans l'élaboration de l'équipe-type d'Unai Emery.

Même si le club de la capitale française a deux matchs à jouer cette semaine, face à Sochaux en Coupe de France mardi et contre Toulouse en Ligue 1 samedi, tout le PSG a déjà la tête tournée vers Madrid. Le huitième de finale aller de la C1, qui se jouera donc au Santiago-Bernabéu le 14 février prochain, occupe déjà tous les esprits. Et en attendant ce duel au sommet, Bruno Salomon s'est prêté au jeu de la composition d'équipe qu'Unai Emery alignera face au Real de Zidane.

« On se rapproche du huitième de finale, et j’aimerais être quelques instants dans la tête d’Unai Emery. Je suis persuadé qu’il a déjà son plan de jeu et quasiment son équipe-type. Même si samedi, il nous a dit que non. J’aimerais savoir quel onze il concocte. J’en ai 8 sur 11 : Areola, Alves, Silva, Marquinhos, Verratti, Rabiot, Neymar et Cavani. Pour le reste, la logique à la Unai dicterait Kurzawa à gauche, Motta s’il est rétabli, et Mbappé. Mais, il y a trois ‘mais’ : il y a match avec Berchiche, et je vote pour ce dernier. Au milieu, Motta qui revient de blessure n’a toujours pas joué, alors que Lo Celso carbure et que Diarra arrive. En attaque, Di Maria est en feu. Il y a matière à se poser de nombreuses questions, et peut-être des coups à tenter face au Real », a lancé, sur France Bleu, le journaliste, qui estime donc que l'entraîneur espagnol a encore trois interrogations à régler cette semaine à Paris, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. Les deux derniers matchs du PSG avant le Real serviront donc de test grandeur nature...