PSG : Roma, Séville, Dortmund… Ben Arfa n’est pas perdu

Dans : PSG, Mercato.

En froid avec ses dirigeants, Hatem Ben Arfa n’a plus aucun temps de jeu avec l’équipe première du Paris Saint-Germain.

Pendant que le club de la capitale le pousse vers la sortie, le milieu offensif de 30 ans campe sur ses positions et refuse de partir sans l’intégralité de ses salaires. En attendant, l’ancien Niçois perd peu à peu le rythme. Et son apparition avec le Variétés Club de France n’y changera rien. Pourtant, le consultant Frédéric Piquionne assure que Ben Arfa peut encore rebondir chez un grand d’Europe dès cet hiver.

« Aujourd’hui, quand un club ne veut pas d’un joueur, il fait tout pour le pousser à la faute, a confié l’ancien attaquant de West Ham à L’Equipe. J’ai raconté à Hatem qu’en Angleterre un coach m’avait envoyé jouer avec les moins de 18 ans alors que j’en avais déjà 32 ! Hatem est parti dans un bras de fer… Je lui ai dit de garder courage et de profiter du Variétés, où des anciens pouvaient lui ouvrir des portes. Moi, je le vois bien partir en décembre dans un bon club espagnol ou italien, comme la Roma, Naples, Séville ou Valence. Ou pourquoi pas Dortmund, en pleine reconstruction. » Pour cela, il faudrait que le PSG et son joueur trouvent un accord, et ce n’est pas gagné...