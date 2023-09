PSG ‍: Rodrygo et le Real envoient balader le Qatar ‍!

Dans : PSG.

Dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG rêve d’une prolongation de Kylian Mbappé et d’un échange entre l’international français et Rodrygo. Un scénario que seul le Qatar envisage sérieusement.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné son accord pour signer un nouveau contrat en faveur du club parisien. Le PSG a désormais conscience qu’il sera difficile de retenir sa star et dans les hautes sphères du club, on rêve d’une prolongation avec un accord secret pour laisser s'en aller Kylian Mbappé en juin 2024, histoire que le souhait du joueur de partir soit respecté mais que Paris ne soit pas lésé et récupère une indemnité de transfert. A en croire les informations du site Defensa Central en Espagne, le Qatar a un plan encore plus machiavélique en tête. Le club de la capitale aimerait prolonger l’ancien Monégasque afin de s’en servir comme monnaie d’échange dans le cadre d’un potentiel transfert de… Rodrygo.

Depuis plusieurs mois, la pépite brésilienne du Real Madrid est ciblée par le PSG et a été identifiée comme l’un des principaux joueurs à recruter en cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Vinicius étant pour l’instant inaccessibles. Dans un monde idéal, Nasser Al-Khelaïfi aimerait ainsi procéder à un échange officieux entre Rodrygo et Kylian Mbappé, un scénario validé par Luis Campos. Mais du côté du Real Madrid, on ne l’entend absolument pas de cette oreille. Florentino Pérez n’a pas bougé cet été pour recruter Mbappé pour une simple et unique raison.

Le PSG rêve de Rodrygo, ce n'est pas réciproque

Le président de la Casa Blanca veut recruter le natif de Paris libre de tout contrat et donc pour zéro euro. Pas question pour lui de sacrifier Rodrygo alors même que le but du recrutement de Mbappé est justement d’associer le Français aux deux Brésiliens du Real, à savoir Vinicius Jr… et Rodrygo. Le média espagnol nous apprend par ailleurs que l’ailier droit du Real Madrid n’a pas du tout l’intention de rejoindre le Paris Saint-Germain. Titulaire indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti chez le vice-champion d’Espagne en titre, il envisage la suite de sa carrière à Madrid et nulle part ailleurs. Dès lors, le plan du PSG bat fortement de l’aile et à priori, il faudra miser sur un autre attaquant pour compenser un potentiel départ de Kylian Mbappé l’été prochain.