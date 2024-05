PSG ‍: « ‍Mbappé a été sifflé par des abrutis ‍»

Dans : PSG.

On se souviendra longtemps de la fin de carrière parisienne de Kylian Mbappé, dont on peut dire sans exagérer qu'elle a été chaotique. Au sein des supporters du PSG, il y a une vraie cassure sur ce sujet.

Entre les supporters classiques du Paris Saint-Germain et une majorité des membres du Collectif Ultras Paris il y a de l'eau dans le gaz. Le tifo du match contre Dortmund, avec Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique, avait déjà fait des vagues, le groupe de supporters installé à Auteuil semblant faire allégeance aux dirigeants du PSG. Mais c'est surtout la venue de Kylian Mbappé au barbecue du CUP, quelques minutes après avoir annoncé son départ du club, qui a fait exploser la cocotte-minute.

Tout cela ressemblait à une vaste campagne de communication, d'autant que dimanche, pendant que certains sifflaient le nom de Mbappé à l'annonce de la composition d'équipe, Mbappé quittait l'échauffement pour poser devant le gigantesque tifo déployé sur le virage du CUP. Pour Jacques Vendroux, si les Ultras ont été à la hauteur, ceux qui ont osé siffler l'attaquant français du PSG ne méritent pas d'être considérés comme des supporters parisiens.

Pour le vétéran du journalisme sportif, cette attitude à l'encontre de Kylian Mbappé vient d'une frange très précise du public. « Dans l’histoire affective du PSG, Monsieur Mbappé, avec tout ce qu’il a fait, est aussi populaire qu’un Pauleta, qu’un Ibrahimovic…Il a été sifflé par les abrutis qui créent des incidents régulièrement autour du Parc des princes (Ndlr : Il n’y a eu aucun incident récemment autour du stade parisien) et dans le Parc des Princes. Ils n’ont aucune mémoire, mais en revanche, il y a des supporters au Paris Saint-Germain qui ont fait un immense tifo avec sa photo, c’était superbe, c’était très émouvant », a confié, au micro de Pascal Praud sur Europe 1, le journaliste de 76 ans. Et Jacques Vendroux de s'en prendre aussi aux dirigeants du Paris Saint-Germain.

Al-Khelaifi accusé par Vendroux

« Que Monsieur Mbappé ne parle pas du président du PSG, je m’en fous. Les gens au sein du club pouvaient prendre des initiatives et lui rendre hommage. Ce qu’a fait le PSG n’est pas bien. Nasser n’a pas voulu, car il est vexé. Il veut tout contrôler, il aurait voulu contrôler l’arrivée de Mbappé, la prolongation de Mbappé, le départ de Mbappé, et surtout faire ça sous sa seule autorité. Sauf que là, c’est le père qui a l'autorité, c'est la mère qui l’a et c’est Kylian Mbappé qui l’a. Mbappé a réussi exactement ce qu’il voulait, il est libre de tout engagement », rappelle le journaliste d'Europe 1, furieux contre le président qatari du Paris Saint-Germain.