Marquinhos est le nouveau Neymar, le PSG le vire cet été

Le PSG ne compte plus sur Marquinhos et va tenter de le faire partir de force l'été prochain malgré un contrat longue durée en cours, comme ce fut le cas avec Neymar.

Actuellement blessé, Marquinhos laisse le Paris SG avancer dans sa saison sans lui. Une absence inhabituelle tant depuis 10 ans, le Brésilien est l’inénarrable titulaire en défense centrale avec près de 450 matchs sous le maillot du club de la capitale. Jeune pépite choisie par Leonardo à son arrivée, il avait séduit le public du Parc des Princes par sa simplicité, son humilité, son goût pour le travail bien fait, sa rage et son efficacité. Mais il a été aussi de tous les échecs parisiens en Coupe d’Europe, et semble même symboliser les ratés depuis son match transparent face au Real Madrid de Karim Benzema en 2022.

Le Paris Saint-Germain songe bien à un départ de #Marquinhos cet été. La Direction parisienne voudrais faire table rase du passé et avancer sur leurs nouveaux projets. Toutefois rien n'est dit que le Brésilien veut partir, il se verrait même… pic.twitter.com/tuatvukT9i — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) March 19, 2024

Cette date marque un tournant dans son aventure au PSG, malgré une nouvelle prolongation signée en mai 2023, et qui le porte jusqu’en juin 2028. Mais Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais été arrêté par des nouveaux contrats, et la tendance est en train de s’inverser dans les bureaux parisiens en vue de cet été. Marquinhos fait désormais partie des anciens, et même des boulets aux yeux de l’état-major du Paris SG, sans pitié avec l’une de ses légendes. Ainsi, selon le compte PSGInside_Actus, le champion de France compte bien tout faire pour se séparer de « Marqui » dès cet été. A l’image d’un Neymar poussé dehors, le défenseur central et capitaine va être victime d’un changement de visage au sein du PSG.

Marquinhos ne compte pas quitter le PSG

Une volonté qui risque toutefois de se heurter à celle de Marquinhos, qui se sent bien à Paris et ne compte pas partir avec son contrat très longue durée. Son idée était d’aller au bout de celui-ci, puis de s’orienter vers une fin de carrière avec un dernier défi, en Europe ou au Brésil. Mais le PSG l’a déjà montré par le passé, il sait aussi se faire entendre quand il s’agit de faire partir des joueurs qui ne sont plus considérés comme indispensables. L’évolution de ce dossier sera donc intéressant à suivre, mais le PSG est déterminé à « faire table rase du passé et avancer sur leurs nouveaux projets » selon le compte insider, pour qui l’ère Marquinhos touche à sa fin actuellement.