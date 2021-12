PSG : Riolo va remplacer Pochettino

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La victoire 4-1 face à Bruges a confirmé la force de frappe mais aussi les failles du PSG. Mauricio Pochettino est toujours autant critiqué pour le jeu produit par son équipe. Daniel Riolo a livré son analyse tactique de la manière par laquelle le PSG pourrait s'améliorer.

Messi, Neymar, Mbappé. Avec de tels joueurs, tout doit être facile sur les terrains de France et d'Europe pour le PSG. Enfin, cela devrait. Malgré un effectif de rêve, le club parisien ne convainc pas en cette première partie de saison. Les résultats sont là mais le contenu inquiète et les difficultés persistent. Fébrile défensivement, pas toujours à son aise techniquement au milieu, le PSG semble encore loin de son objectif de gagner la Ligue des Champions. D'autant plus après la phase de poules, terminée à la deuxième place derrière une équipe de Manchester City qui a donné une leçon de football aux Parisiens. A l'heure d'entamer les huitièmes de finale et de devoir peut-être croiser le fer avec une grosse écurie dès février, le PSG devra sérieusement afficher un visage plus convaincant sous peine de quitter bien vite l'Europe.

Daniel Riolo pense à un autre système sans Verratti

Ayant toujours un regard aiguisé sur le PSG, Daniel Riolo pense clairement que le club parisien doit changer de système de jeu pour pouvoir mieux utiliser ses forces. Il a détaillé sa pensée sur RMC dans l'After Foot. « Le PSG peut travailler pour montrer autre chose au mois de février pour se qualifier, ce qui est possible… Largement possible ! Mais ils devraient se mettre maintenant à la défense à trois pour libérer les côtés. Je pense que Bernat devrait être titularisé au poste de latéral gauche, c’est autre chose que Nuno Mendes. Il faut laisser Hakimi à droite et mettre trois axiaux avec Kimpembe, Marquinhos et un autre. Parce que ça peut être Sergio Ramos ou Diallo, comme ça il n’y aura pas le problème de la sentinelle parce qu’au milieu ça ne fonctionne pas. », développe t-il.

🔴🔵 Défense à 3, Verratti en joker... Ce que @DanielRiolo conseille à Pochettino de "travailler" avant la phase finale de la Ligue des champions en février. #rmclive pic.twitter.com/wHDFtct9Oh — After Foot RMC (@AfterRMC) December 7, 2021

Le consultant RMC réfléchit aussi à ne pas inclure Marco Verratti dans l'effectif, l'Italien n'étant pas un joueur fiable pour lui. « Il faut compter sur Verratti comme un joker parce que tu ne sais jamais de quelle façon il peut être là. Bosse avec Gueye et Wijnaldum, il faut bosser avec Wijnaldum et lui redonner de la confiance. C’est un très bon joueur. Avec Verratti il peut limite rentrer en cours de match, et considère que c’est un joker parce que tu ne peux pas compter sur lui. Comme ça, ça te permet de laisser de la liberté aux trois attaquants et leur permettre de bien travailler. Voilà, maintenant ils doivent travailler comme ça ! », conclut-il. Au-delà de la tactique, Daniel Riolo montre encore, qu'entre lui et Verratti, ce ne sera jamais l'amour fou.