PSG : Riolo prévient, si Rabiot part au mercato, il débouche le champagne

Dans : PSG, Mercato.

Même s’il a été surtout question de la décision de Thomas Tuchel de sortir Kylian Mbappé du 11 de départ pour le match de ce dimanche face à Marseille, il ne faut pas oublier qu’Adrien Rabiot a aussi été visé. Le milieu de terrain a également fait une entrée en jeu face à l’OM, sans toutefois marquer les esprits. Pas de quoi surprendre Daniel Riolo, pour qui entre les performances sportives décevantes et l’attitude souvent pointée du doigt d’Adrien Rabiot, il serait temps d’arrêter les frais. Autant dire que la fin de contrat approchante de l’international français n’est pas vécue comme un drame par le polémiste de RMC.

« On ne peut pas avoir reproché à ce club d’avoir été laxiste et critiquer. Il a fait ça. On verra si ça porte ses fruits… On a vu un Mbappé, visiblement marqué, entrer en jeu… et marquer. Rabiot rentre, et il est archi-mauvais ! Rabiot n’a pas une bonne attitude. Quand il ne sera plus au club, le PSG se portera mieux... J’en suis intimement convaincu depuis longtemps. Il est beaucoup trop capricieux depuis longtemps. Comme j’avais dit que le PSG n’irait nulle part avec Aurier et Kurzawa, et il est allé nulle part. Rabiot est également un caillou à enlever dans la chaussure PSG. A moins que Tuchel ne réussisse quelque chose que personne n’a réussi jusqu’à présent », a livré un Daniel Riolo qui laisse tout de même un espoir si jamais l’entraineur allemand parvient à réaliser un miracle avec Adrien Rabiot.