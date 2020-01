PSG : Riolo le voit venir, Tuchel va tout gâcher avec son chouchou

Dans : PSG.

A l’approche de la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel semble connaître son équipe type. Mais les préférences de l’Allemand font encore douter Daniel Riolo.

A moins d’une blessure ou d’une méforme, Thomas Tuchel ne devrait pas changer ses plans dans les prochaines semaines. Le coach du Paris Saint-Germain a tranché, le 4-3-3 laisse sa place au 4-4-2 qui permet aux « 4 Fantastiques » de débuter ensemble. Les derniers doutes se situent plutôt au milieu et en défense, sachant que l’indispensable Marquinhos peut évoluer dans les deux secteurs. Le poste du Brésilien représente même un « chantier » pour Daniel Riolo, qui craint de voir le technicien relancer son compatriote allemand Thilo Kehrer en charnière centrale.

« Derrière, il faut la meilleure charnière possible, donc Thiago Silva et Marquinhos, a choisi le consultant de RMC. Que Tuchel ne soit pas tenté de nous mettre son chouchou Kehrer ! C'est la folie avec lui ! Je veux bien qu'ils aient le même agent et tout... S'il veut faire jouer Kimpembe, il faut faire monter Marquinhos au milieu. Donc on aurait Marquinhos-Verratti au milieu. » Sauf si leur concurrent argentin poursuit sur sa bonne lancée.

Les alternatives Gueye et Paredes

« J'ai encore envie de voir Paredes dans quelques matchs un peu plus chauds, a réclamé Riolo. Mais si tout le monde est disponible, est-ce une obligation encore pour Tuchel de mettre Marquinhos au milieu pour un gros match ? Il commence à croire en Paredes, Gueye est à 100%... Pour moi, le chantier de Tuchel, c'est ça, vu qu'il a les quatre de devant et qu'il ne changera plus. » D’ici le 18 février et le huitième aller de Ligue des Champions à Dortmund, le coach parisien a le temps de peaufiner le onze de départ.