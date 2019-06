PSG : Riolo lâche son prono sur l'avenir de Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Actuellement blessé et donc privé de Copa America, Neymar souhaite relancer sa carrière, au ralenti depuis deux ans. Et pour cela, la star brésilienne verrait d’un bon œil un départ au mercato. Une issue devenue inévitable pour Daniel Riolo, lequel a estimé sur son blog qu’il voyait bien Neymar revenir au FC Barcelone. Mais pour le journaliste de RMC, l’aventure du Brésilien au Paris Saint-Germain ressemble à un énorme gâchis, entre blessures à répétition, communication désastreuse et polémiques en tout genre…

« Al-Khelaïfi est clair dans l’interview : Mbappé reste, mais pour Neymar la porte est ouverte. La vie de ce joueur hors norme devient absolument confuse. Que veut-il vraiment ? Il voulait la Copa America pour racheter sa saison, il s’est flingué tout seul, indirectement à cause d’une histoire sordide. Il est en vacances. Pour l’instant, c’est ce qu’il fait de mieux. Il va peut-être passer à Vegas pour les WSOP. Et ensuite ? J’ai bien envie de miser sur un départ au Barça avec échange de joueurs. Mais si Neymar part, quel incroyable gâchis ça aura été… » a commenté Daniel Riolo, pour qui un départ de l’attaquant de 27 ans est devenu inéluctable dans la capitale française.