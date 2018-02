PSG : Riolo furieux contre ce Neymar « insupportable »

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis la défaite du Paris Saint-Germain face au Real Madrid, Neymar n'échappe pas aux critiques, la star brésilienne du PSG étant accusée d'avoir fait son numéro de soliste en oubliant qu'il avait des coéquipiers. Et forcément l'attitude de Neymar contre Strasbourg a été scrutée à la loupe samedi après-midi pour le retour de l'équipe parisienne au Parc des Princes. Parmi les observateurs, Daniel Riolo, lequel n'est pas tendre au moment d'analyser le comportement de l'ancien joueur du Barça.

« Trois jours après Madrid, on attendait la réaction. Non pas qu’on envisage une défaite ni même un nul, mais on voulait voir les attitudes, l’envie globale. Difficile d’échapper à Neymar. Exaspérant et génial. Mais encore une fois, face à Strasbourg, c’est bien, on se régale. Sauf que sa mission est ailleurs. Il le sait. C’est le revers de la médaille. On ne peut pas "coûter" autant d’argent, en gagner autant et ne pas être confronté à une exigence maximale. Personnellement, le temps passé à garder la balle, à attendre la faute, à chouiner quand elle vient, à faire la tronche, ça m’insupporte ! Eh mec, il paraît que t’es toujours heureux, que malgré l’oseille tout ça, t’es resté simple, que t’es génial, que tout va bien ! Et bien fais pas la gueule ! Fais ça la semaine, avant, après, mais quand tu taf, bah tu te forces, tu joues avec les autres. C’est quoi l’idée ? On prend l’oseille, on est la star et on se fout du reste ? On pense Ballon d’Or et ça va venir tout seul ? Et si ça vient pas, ça sera de la faute des autres ? », écrit, visiblement agacé, Daniel Riolo, pas convaincu que Neymar s’en sortira avec ce genre d’attitude.